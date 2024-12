Cgil Ragusa, messaggio ai lavoratori del nuovo segretario

“Auguro a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori serene feste e un anno nuovo pieno di prospettive migliori.” Con questo augurio, Giuseppe Roccuzzo, Segretario Provinciale della CGIL di Ragusa, ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutti coloro che con dedizione e sacrificio contribuiscono alla crescita del territorio, tracciando anche le linee di un impegno rinnovato per il 2025. Roccuzzo, che quest’anno vive il suo primo Natale come Segretario Provinciale, ha parlato di questa nuova responsabilità come di “un ruolo da svolgere con orgoglio e consapevolezza”. Rappresentare i lavoratori significa per lui “lavorare ogni giorno per dare voce alle loro istanze e difendere i loro diritti”, in un contesto che, mai come oggi, presenta sfide difficili e complesse.