Sicilia imbiacata, neve sull'Etna e nelle Madonie nel giorno di Natale

Natale in Sicilia sotto il segno del freddo e del gelo. Tanta neve ha imbiancato il vulcano attivo più grande del'Europa. Presa d'assalto l'Etna dagli appassionati della montagna e degli sci. Tanta la neve caduta fino al rifugio Sapienza. Manto bianco pure sulle Madonie. A Polizzi Generosa la neve ha ricoperto i tetti delle case e le strade. A Petralia Soprana sono caduti 30 centimetri di neve. Al di là delle nevicate in Sicilia, ci sono pure gli aspetti del maltempo. Particolarmente colpita Palermo . Alberi caduti sulle auto ev oragini che si sono aperte in strada. In 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi. Durante la notte alcuni alberi sono caduti in via Aragona danneggiando 4 autovetture, un altro in via Gino Zappa allo Zen danneggiando un'auto e in provincia sulla strada statale 643 in territorio di Polizzi Generosa. In via Crispi nei pressi del molo Santa Lucia si è aperta una voragine in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale e la protezione civile. Tanti gli interventi per allagamenti e auto impantanate come per cornicioni e tabelloni pubblicitari pericolanti.

Una frana, causata dalle intense piogge, ha interrotto il transito lungo la strada provinciale 27 che collega Nizza di Sicilia a Fiumedinisi, nel messinese. Il cedimento ha interessato il versante sovrastante la sede stradale, all'altezza di contrada Acqua Lizzi. I mezzi e il personale della Città metropolitana di Messina hanno provveduto a rimuovere i massi di notevoli dimensioni e i detriti e hanno ripristinato il transito veicolare con l'istituzione del senso unico alternato. "Desidero esprimere il mio apprezzamento per la celerità degli interventi messi in campo dalla Città Metropolitana che hanno consentito la riapertura della strada provinciale Nizza di Sicilia-Fiumedinisi", dice il sindaco metropolitano Federico Basile.

Per la Protezione civile la situazione dovrebbe migliorare nel giorno di Santo Stefano.