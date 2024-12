A Messina pranzo di Natale per 400 persone in difficoltà

Sono 24 i pranzi e le iniziative di Natale che la Comunità di Sant'Egidio quest'anno realizza in tutta la Sicilia il 25 dicembre e nei giorni precedenti e successivi. A Messina oggi, presso la Chiesa di San Francesco all'Immacolata, si è svolto il pranzo di Natale con oltre 400 persone, servite da 100 volontari provenienti dalla Comunità. Insieme hanno festeggiato anziani, bambini, senza fissa dimora, famiglie in difficoltà e stranieri, tutti uniti in questo Natale per tutti promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. ''Il Natale aiuta tutti a comprendere di più la bellezza della semplicità di Betlemme, ma soprattutto un popolo in cerca di stupore e di pace. Non vogliamo dimenticarci per questo i più deboli della nostra città, ma anche del mondo, come i tanti che soffrono in Siria, Ucraina, Gaza e in diversi luoghi del continente africano'', dice Andrea Nucita, responsabile di Sant'Egidio a Messina. Negli stessi giorni, la Comunità di Sant'Egidio ha organizzato altri pranzi a Catania, Palermo e in altre città siciliane, mentre a Noto il Natale è stato festeggiato all'interno del carcere. Complessivamente, saranno oltre 4.000 i poveri che la Comunità servirà in questo Natale 2024 in Sicilia.