Nel giorno di Natale Davide Faraone (IV) visita i Pronto soccorso

"Oggi ho visitato alcuni pronto soccorso. Ho donato panettoni e spumanti al personale sanitario e agli agenti della sicurezza che passeranno il Natale in ospedale". Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. "Ho voluto esprimere loro solidarietà per il modo in cui sono costretti a lavorare e apprezzamento per la dedizione che ci mettono. È stata anche l'occasione per fare gli auguri ai pazienti che sono costretti a passare il Natale nelle nostre strutture ospedaliere", conclude.