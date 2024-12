Modica, con la moto contro un muro e un'auto: ferito giovane centauro

Un giovane centauro è rimasto ferito questa sera in un incidente stradale verificatosi in via Nazionale, a Modica. Nell'abbordare una curva, il giovane ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata ed è finito contro un muro e, quindi, contro un'auto che proveniva dal senso opposto. Il motociclista è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Modica.