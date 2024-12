Siracusa, in Italia sono sempre meno le bambine chiamate Lucia

Da uno studio di Salvo Sorbello, presidente dell'Osservatorio civico di Siracusa, emerge che in Italia sono sempre meno le bambine che nascono che portano il nome di Lucia. "

C’era un tempo non lontano - scrive Sorbello - in cui se in un luogo pubblico di Siracusa chiamavi o pronunciavi ad alta voce “Lucia”, almeno due o tre persone pensavano che ci si stesse rivolgendo a loro. E non esisteva classe scolastica nella quale non fosse presente almeno un’alunna di nome Lucia. Da qualche anno, invece, si assiste alla costante diminuzione delle bambine a cui viene dato il nome della nostra Santa Patrona. E questo si verifica non solo a casa nostra, ma anche in altre zone d’Italia nelle quali il culto della Santa della Luce è molto diffuso, come nel territorio della ex Repubblica Veneta, da Bergamo a Verona, Venezia e così via, dove, ancora oggi, è santa Lucia a portare i regali e non la Befana o Babbo Natale". “Ma nascono meno bambine”, potrebbe obiettare qualcuno. Sì, è certamente vero, ma è triste non vedere il nome Lucia neppure tra i primi cinquanta nomi più diffusi tra le bambine nel 2023, mentre nel 1999, solo venticinque anni fa, Lucia c’era, anche se al quarantesimo posto assoluto. Nel 1999 a 1335 bambine veniva messo il nome Lucia (0,53% sul totale delle femmine in Italia), nel 2023 solo a 554 (0,30% sul totale delle bambine nate nel nostro paese). Sarebbe bello se, a cominciare dalla nostra città, si tornasse a mettere alle bambine il nome Lucia. Papa Benedetto XVI sottolineava spesso l’importanza di dare ai bambini e alle bambine i nomi dei Santi del calendario. “Non cediamo alle suggestioni prese da cinema, sceneggiati, serie tv” affermava Papa Ratzinger. E sarebbe certamente auspicabile, pur nel rispetto della libertà di ciascuno, che anche il Comune di Siracusa si facesse promotore di una campagna per favorire una maggiore diffusione del nome Lucia. Da parte mia, l’augurio innanzitutto di vedere nascere tanti bambini e tante bambine e che ad alcune di esse venga dato il nome dolcissimo di Lucia".