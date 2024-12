Manifestazione del Pci di Siracusa per l'asilo della vergogna

Domani dalle ore 10 alle 12 Presidio, davanti l'Asilo Qui Quo Qua, per la Tutela della Salute e dell'Ambiente, invitiamo la Cittadinanza a partecipare in massas ono oltre dieci mesi che, in tutti i modi possibili, il Partito Comunista Italiano sollecita la verifica e l'intervento dell'Amministrazione sulla GRAVISSIMA situazione ambientale all’esterno dell’Asilo Comunale Qui Quo Qua, ubicato in Via Luigi Cassia. Nei Mesi scorsi invece di bonificare correttamente le micro discariche di rifiuti tra cui amianto e ceneri della combustione di rifiuti in modo a dir poco irresponsabile, errato e pericoloso, con mezzi pesanti avete movimentato, sbriciolato e ammassato parte di queste rifiuti pericolosi creando dei terrapieni polverosi a pochi passi dall'Asilo e secondo noi state continuando a esporre a grave pericolo la salute dei bambini, del personale e dei residenti. Inoltre l'area a verde che circonda l’Asilo in violazione dell’ordinanza comunale contro gli incendi è abbandonata con sterpaglie alte oltre due metri e abbiamo constato più volte l'assenza di spazzamento ed un minimo di decoro anche nel piazzale davanti l'ingresso dell'Asilo. Nell'area palese è l'assenza di idonee politiche attive e continue per scoraggiare gli sporcaccioni che abbandonano i rifiuti e per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e del bene comune. L'area potrebbe e dovrebbe ospitare alberi e fiori e diventare una vera oasi, siamo a pochi passi dal mare, sembra proprio la terra di nessuno e della quale a nessuno interessa. Circa due mesi addietro ci hanno chiamato dagli uffici comunali, chiedendoci dove andare a bonificare l’amianto, gli abbiamo spiegato dove e la gravità della situazione e della presenza dell'Asilo e li abbiamo invitati a visionare il materiale video inviato alla loro attenzione nelle nostre ripetute email, ma ad oggi nessuno è intervenuto, veramente un atteggiamento irresponsabile. Serve urgentemente intervenire con le necessarie tutele e nel massimo rispetto della Sicurezza dei bambini, dei residenti e dei lavoratori, per sollecitare un intervento invitiamo domani 27 Dicembre,dalle ore 10 alle ore 12:00 invitiamo la Cittadinanza a in presidiare davanti l’Asilo, nessuno si senta escluso, sono stati invitati a partecipare il Sindaco. gli Assessori e i Consiglieri Comunali.