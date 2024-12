Rimborsi sisma del '90, il gruppo Pd di Siracusa: è merito del senatore Nicita

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Siracusa esprime grande soddisfazione per l’avvio dei rimborsi legati al sisma del 1990, un passo decisivo che restituisce ai cittadini ciò che attendono da oltre trent’anni. Questo straordinario risultato è il frutto del costante impegno dei parlamentari dell'opposizione e, tra questi, del senatore Antonio Nicita che, grazie all’emendamento a sua prima firma, è riuscito a sbloccare una situazione che stava diventando paradossale, costringendo il MEF a rispondere all'Agenzia Delle Entrate in merito al contenzioso che vedeva soccombente l'Agenzia. Grazie infatti alla determinazione e alla capacità di dialogo di Nicita e di tutto Partito Democratico, a tutti i livelli, si è finalmente sbloccata, anche con l'azione congiunta di tutte le opposizioni in parlamento, una vicenda che ha segnato profondamente il territorio e le comunità colpite dal tragico evento sismico. L’avvio dei rimborsi rappresenta non solo una risposta concreta alle legittime aspettative dei siracusani, ma anche un’importante vittoria per la giustizia sociale e per il riconoscimento dei diritti delle famiglie e delle imprese colpite. Il Partito Democratico di Siracusa continuerà a lavorare con la stessa dedizione per garantire che le procedure di rimborso si svolgano in maniera rapida ed efficiente, monitorando costantemente l’avanzamento del processo per assicurare che tutti i cittadini aventi diritto possano finalmente recuperare le somme attese da troppo tempo. Rivolgiamo un sentito ringraziamento al Sen. Nicita e a tutti coloro i quali che, in questi anni, hanno collaborato con perseveranza per raggiungere questo obiettivo storico. La nostra battaglia per la tutela dei diritti e per il benessere delle comunità non si ferma qui.