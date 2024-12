Scicli, l'ultimo saluto a Valerio Pacetto: un Natale triste per un'intera città

Si sono svolti questa mattina a Scicli, nella Chiesa di San Bartolomeo, i funerali di Valerio Pacetto, il 17enne morto dopo quattro mesi di ricovero in ospedale in seguito ad un incidente stradale verificatosi in estate. La chiesa non è riuscita a contenere tutti gli amici del giovane Valerio che hanno voluto dare l'ultimo saluto caratterizzato da una palpabile commozione. Centinaia le persone che hanno dovuto attendere fuori dalla chiesa la fine del rito funebre, celebrato da Don Zisa. All’uscita dalla Chiesa la Bara bianca è stata sollevata in aria, sul sagrato, mentre la banda musicale suonava l’Inno al Busacca, la marcia che accompagna il giorno di Pasqua il Simulacro del Cristo Risorto. Valerio era noto non solo per la sua simpatia, ma anche per il suo coinvolgimento attivo nella comunità. Amava i cavalli e portava avanti antiche tradizioni assieme ai suoi fratelli, ai parenti, agli amici. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto. "Un giorno triste per Scicli, un Natale di lutto quello che stiamo vivendo in questi giorni in città", ha dichiarato il sindaco di Scicli, Mario Marino.