La Scherma Modica celebra 40 anni di attività: il successo di una “sfida impossibile” nel profondo Sud

Un giorno di festa. Ma, anche, di emozioni e di orgoglio. Sabato 28 dicembre, le sale del Castello dei Conti di Modica si coloreranno di storia per celebrare un miracolo sportivo nato nel profondo Sud grazie ad uno di quei personaggi visionari che non si lasciano abbattere dalle sfide impossibili. E 40 anni fa, nelle fredde stanze di un maniero testimone della potenza di una Capitale, si posero le basi di quella che sarebbe diventata una delle società sportive più ammirate nel panorama nazionale e internazionale: la Scherma Modica. A “battezzarla” un severo e vulcanico Maestro di Scherma, ex sottufficiale dell’Esercito Italiano: Giorgio Scarso, reduce da esperienze di istruttore e di dirigente in Italia e all’estero.

A Modica la scherma diventa una delle discipline sportive più praticate e gli atleti, dai più piccoli a quelli più grandi, riescono a coinvolgere le famiglie nel loro percorso agonistico. E la scherma diventa un vero e proprio fenomeno sociale, mentre il suo fondatore scala le vette dei più importanti incarichi istituzionali: presidente della Federazione Italiana Scherma da gennaio 2005 a febbraio 2021, Vice Presidente della Federazione Internazionale di Scherma da gennaio 2009 a Ottobre 2016, Vice Presidente del CONI da febbraio 2013 al 2016. Dal 2022 è Presidente della Confederazione europea di scherma.

Oggi la Scherma Modica vanta 24 Campioni Italiani, 7 titoli nazionali per società e per 6 volte è stata vincitrice del Gran Prix Nazionale. Ne fanno parte anche il Campione Olimpico a squadre 2012 Giorgio Avola e il pluricampione Mondiale dei Maestri, Eugenio Migliore.

La società, inoltre, organizza corsi per nati negli anni 2018 e 2019 di Psicomotricità ludico motoria; corso scolastico gratuito per i nati dall’anno 2014 all’anno 2017, attività motoria a carattere generale e giochi di avviamento alla scherma; master dedicato a tutti gli adulti, attività di avviamento alla scherma agonistica e non; corsi Paralimpici in carrozzina e non vedenti, attività di avviamento alla scherma paralimpica.

“La storia che vi accingete a celebrare, avviata dal Maestro e Presidente Giorgio Scarso, ha fatto della vostra società un’eccellenza della scherma italiana, sia per i risultati agonistici ottenuti, sia per i tanti ragazzi e ragazze che, grazie a voi, hanno avuto la possibilità di praticare il nostro sport e, quel che più conta, di crescere in un ambiente sano e stimolante”, ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi.

Ad impreziosire ulteriormente la ricorrenza di sabato 28, la presenza del Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, che presenzierà alla cerimonia istituzionale alle ore 16:30 al Castello, dopo aver fatto una visita al cantiere del PalaScherma in ristrutturazione con i fondi del PNRR e dopo aver assistito al saggio di chiusura del Corso Scolastico di Scherma dedicato agli under10 ancora non agonisti. A rendere “luccicante” il momento di festa, la presenza di una messe di medaglie d’oro olimpiche: accanto a quella di “casa” Giorgio Avola, un mostro sacro dello sport italiano di tutti i tempi Valentina Vezzali che di ori olimpici ne ha vinti ben 6, e del campione olimpico siciliano Daniele Garozzo. Le sale del Castello saranno aperte fin dal mattino, dalle 11 alle 13 per visitare la mostra “La nostra storia, il nostro futuro”, con installazioni che riportano alla scoperta del passato attraverso video, foto, trofei; con l’esposizione di un’opera dedicata ai 40 anni della Scherma Modica realizzata da un ex-schermitore ora affermato artista Orazio Battaglia, con la possibilità di incontrare i maestri della Scherma Modica. Nel primo pomeriggio si svolgerà il saggio del Corso Scolastico, e la cerimonia istituzionale alla presenza del Ministro Abodi. Si proseguirà dalle 18 con “Chiaccherata tra schermitori”, uno spazio in cui ex-schermitori racconteranno e si racconteranno attraverso ricordi, aneddoti, storie e curiosità degli anni passati in sala scherma. Un pezzo di storia della città.

Per agevolare la circolazione e permettere il parcheggio delle auto, nel pomeriggio del 28 dicembre a partire dalle 14:30 e fino a sera, sarà messa a disposizione una navetta, dal parcheggio Falcone-Borsellino all’ingresso del Castello e viceversa.

NELLA FOTO, il Presidente Mattarella, Luca Pancalli (Presidente Comitato Paralimpico), Giorgio Scarso