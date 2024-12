Cosenza - Catanzaro un derby carico di emozioni: i silani pareggiano al 106'

Il Catanzaro scappa con Pompetti ma è ripreso nel sedicesimo minuto di recupero dal rigore di Ciervo. Il Cosenza, in inferiorità numerica, evita la sconfitta al termine di un derby lunghissimo, intenso e pieno di emozioni. Una sfida condizionata dall'espulsione prematura e molto severa di Caporale per un fallo su Pittarello (21').

Due minuti prima Kourfalidis avrebbe potuto dare il vantaggio ai rossoblù ma ha colpito la traversa. Poi dopo l'espulsione è stato Bonini a colpire il palo (27'). Nel secondo tempo, Kouan spreca clamorosamente (56'), i giallorossi spezzano la parità con un tiro di Pompetti (80'). Il Cosenza pareggia con Kouan al novantesimo ma si aiuta con il braccio. Zilli colpisce il palo in pieno recupero e dopo sedici minuti Ciervo pareggia al 16esimo minuto di recupero su rigore concesso con l'ausilio del Var per un fallo di mano di Scognamillo.