Brunori in campo dal primo minuto ed il Palermo supera il Bari di misura: gol partita di Le Douran

Il Palermo torna a vincere dopo tre sconfitte e supera 1-0 il Bari al "Barbera" al termine di un match tra due squadre che confermano di non attraversare un buon momento. Decide un gol del francese Le Douaron, al secondo gol stagionale consecutivo. Terzo stop consecutivo per l'undici di Moreno Longo. Al 2' prima occasione rosanero: cross di Diakitè dalla destra, stacco di testa di Le Douaron, Radovanovic è ben piazzato. Al 4' errato retropassaggio di Falletti, palla a Brunori che conclude di prima intenzione colpendo in pieno la traversa.

Subito dopo la replica del Bari con un tiro di Dorval dal limite, la palla finisce sull'esterno della rete. Ancora Bari insidioso al 9' con una conclusione di Favasuli dall'interno dell'area respinta da Desplanches. Al 18' ci prova di Francesco da fuori ma il portiere dei pugliesi riesce a salvarsi in angolo con un grande intervento. Al 30' pericoloso il Bari con un destro di Falletti, ottimo intervento di Desplanches in angolo. Al 41' il Palermo passa in vantaggio: su angolo di Ranocchia, palla vagante nell'area piccola, il più abile ad arrivarci è Le Douaron che infila il pallone nell'angolo più lontano alla destra del portiere. Nella ripresa meglio il Bari che si tiene in avanti alla ricerca del pari, mentre i rosanero hanno difficoltà a costruire gioco. Al 30' cross di Sibilli, destro di Mantovani, bravo Desplanches a respingere. Al 33' si rivede il Palermo con cross di Ranocchia e colpo di testa di Henry, entrato poco prima al posto di Brunori, tornato titolare e applaudito dal pubblico. Al 42' altra occasione per il Bari con Novakovich, provvidenziale deviazione in angolo.