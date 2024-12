Putin: 'Vogliamo chiudere la guerra, non congelarla'

"Vogliamo chiudere la guerra, non congelarla". Mancano pochi giorni all'inizio del 2025 che introdurrà da subito diverse novità sul piano politico internazionale, a partire ovviamente dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ma è Vladimir Putin che in queste ore sembra voler dettare la linea per il nuovo anno e per sbrogliare uno dei nodi che restano più intricati: quello della guerra in Ucraina con il suo effetto dirompente da quando lo stesso Putin annunciò nel febbraio 2022 la sua "operazione militare speciale" invadendo il Paese vicino. Quasi tre anni e decine di migliaia di morti dopo, il presidente russo ha affermato che Mosca ora vuole far finire il conflitto, non congelarlo soltanto.

La Slovacchia è pronta a offrire una piattaforma negoziale per i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra, e per Mosca va bene. Lo ha detto Vladimir Putin citato dalla Tass.

Nei giorni scorsi il premier slovacco Robert Fico è stato ricevuto al Cremlino. "Si è parlato principalmente di un accordo di pace in Ucraina", ha commentato il presidente russo.