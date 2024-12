Siracusa, rinviato presidio del Pci per l'asilo 'Qui, quo, qua'

Oggi alle ore 16,30 si sono riuniti le compagne e i compagni del Partito Comunista Italiano di Siracusa, di Ripartiamo dai Giovani di Periferia e del Movimento Aretuseo per il Lavoro la Sicurezza e le Bonifiche, per definire l'organizzazione del Presidio di domani dalle ore 10 alle ore 12, davanti l'Asilo Qui Quo Qua di Via Luigi Cassia, Presidio e le ulteriori iniziative che hanno l'obiettivo di: sollecitare un'adeguata bonifica dei Terrapieni, erroneamente realizzati da questa amministrazione, nei quali sono presenti Fibre di Amianto e ceneri della Combustione di rifiuti e polveri di varia natura e rifiuti sbriciolati il tutto a pochi passi dall'Asilo e quindi con grave pericolo per bambini, insegnanti e residenti; ripristinare il decoro, valorizzare l'area esterna, Piantumare Alberi e posizionare arredo urbano e idonea segnaletica; Infine ma non per importanza continuiamo a: sollecitare la predisposizione ed il controllo continue Politiche attive per i giovani di Periferia e per sviluppare il senso di comunità e il rispetto per i beni comuni.

A causa del vento di questi giorni e il previsto vento, 23 Km/h, durante il presidio di domani dalle ore 10 alle ore 12 , condizione metereologica che in presenza di Fibre di Amianto, ceneri di rifiuti, polveri di varia natura, aumenta il grave pericolo per la salute umana, motivo per cui abbiamo deciso: di rinviare a data da destinarsi il presidio davanti l'Asilo Qui Quo Qua; di confermare la presenza domani alle ore 12:30 all'incontro con la Prefettura di Siracusa.