Il dramma di Gaza, neonata morta di freddo nella notte di Natale

Una neonata è morta congelata durante la notte di Natale nella Striscia di Gaza. Lo ha rivelato il padre della bambina all'Associated Press, che ha avuto anche segnalazioni della morte di altri due bambini in tenera età nelle ultime tre settimane, tutti morti di freddo nelle tendopoli dei campi profughi. Cinque giornalisti uccisi in un raid israeliano su Nuseirat, nel centro della Striscia. Lavoravano per la TvAl-Quds, legata alla Jihad islamica. Il direttore dell'Oms,Tedros Adhanom Ghebreyesus, era all'aeroporto di Sanaa quando Israele ha lanciato un attacco aereo sullo scalo yemenita: "Due morti in aeroporto, io e lo staff siamo al sicuro".