Due arresti allo Zen di Palermo dei carabinieri per spaccio di cocaina

I carabinieri hanno arrestato due palermitani per spaccio di droga allo Zen a Palermo. Sono due giovani di 23 e di 36 anni. Il primo nascondeva la droga nel doppio fondo di una bottiglietta d'acqua dove c'erano diverse dosi di cocaina e hashish. Addosso aveva anche 150 euro in banconote. Il secondo è stato trovato con 30 dosi di cocaina nascoste sotto un vaso di plastica poggiato per terra. Da qui è stato visto dai carabinieri prendere le dosi e consegnarle ai clienti. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto.