Ai domiciliari per armi, evade: arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno arrestato un 39enne, con precedenti in materia di armi e stupefacenti, per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo stava scontando la pena di un anno e due mesi in detenzione domiciliare per reati in materia di armi, quando, la mattina del 23 dicembre è stato riconosciuto dai Carabinieri mentre entrava in una tabaccheria di Ortigia. L’uomo, che ha cercato di nascondersi coprendosi con il cappuccio della felpa che indossava, è stato riconosciuto dai Carabinieri che lo hanno arrestato per evasione.