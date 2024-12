Rimborsi sisma del '90: Fdi elogia per meriti Luca Cannata ed il governo Meloni

Il gruppo consiliare di Fdi al Comune di Siracusa, formato da Paolo Romano e Paolo Cavallaro, risponde al gruppo al Vermexio del Partito Democratico di Siracusa, che tenta di attribuire al senatore Nicita e al Pd meriti legati all’avvio dei rimborsi per i danni causati dal sisma del 1990. È necessario pertanto ristabilire la verità dei fatti. "I rimborsi sono una prerogativa del Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha affrontato e risolto una situazione rimasta bloccata per decenni, inclusi i periodi in cui il Partito Democratico era al governo. Chi ha lavorato per sbloccare questa vicenda - afferma ilgruppo siracusano di Fdi - è il vicepresidente della commissione bilancio della camera dei deputati l’On. Luca Cannata della maggioranza che con un lavoro costante seguito con il Mef ha portato allo sblocco. Chiaramente tutti si sono interessati in questi anni della vicenda ma il Partito Democratico ha avuto numerose opportunità per affrontare e risolvere questa annosa questione quando era al governo, ma ha preferito lasciare irrisolto un problema che da oltre trent’anni penalizza le famiglie e le imprese colpite dal sisma. Solo grazie all’impegno concreto e risolutivo del Governo Meloni si è riusciti finalmente a sbloccare i rimborsi, restituendo giustizia a una comunità che attendeva da troppo tempo. Dispiace constatare che il Partito Democratico con il suo gruppo consiliare tenti ora di appropriarsi di meriti che non gli appartengono, adottando un atteggiamento strumentale e poco rispettoso nei confronti dei cittadini siracusani e delle loro legittime attese. I risultati concreti si ottengono con il lavoro, la serietà e la responsabilità, non con la propaganda politica. Noi preferiamo i fatti e lo dimostriamo continuamente". Ma non è stato soltanto in Pd a mischiarsi nella vicenda, pure il M5s con il parlamentare Scerra si era attribuito meriti sulla vicenda.

(nella foto Paolo Cavallaro con Paolo Romano d iFdi)