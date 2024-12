Cibi mal conservati, sanzionata Gastronomia a Catania

Sanzioni per un totale di circa10 mila euro sono state comminate a Catania al titolare di una gastronomia di Corso Indipendenza durante un controllo delle forze dell'ordine durante il quale sono stati trovati aliment iin cattivo stato di conservazione e sono state riscontrat ealcune irregolarità. Al controllo ha preso parte una task force coordinata dalla polizia e composta da agenti della Questura, personale del Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, gli operatori dell'Ispettorato provinciale del Lavoro, gli specialisti del servizio Veterinari e Igiene Pubblica dell'Asp di Catania, personale dello Spresal e la polizia locale. Prima ancora di procedere al controllo della gastronomia, la polizia locale ha sanzionato dieci avventori che avevano parcheggiato le loro auto in maniera irregolare Al titolare è stato contestato dal Servizio Veterinari l'illecito penale di frode alimentare e quello di malconservazione degli alimenti. Contestualmente è stato disposto il sequestro penale di alimenti di origine animale, carni e prodotti ittici, congelat iarbitrariamente e tenuti in cattivo stato di conservazione e in contenitori non idonei.Il Corpo Forestale ha sanzionato la gastronomia per la mancata indicazione degli ingredienti nelle pietanze per un importo di 2mila euro. Il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ha rilevato spogliatoi non conformi alla normativa, l'ingombro dei passaggi ed estintori non revisionati. Per tali irregolarità sono state applicate sanzioni per complessive 6 mila euro.