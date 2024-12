Il presidente del Potenza Calcio: "Se vinciamo le prossime 3 partite corriamo per la serie B"

"L'obiettivo primario resta salvarci, ma abbiamo dimostrato che ci sono tutte le condizioni per fare bene": lo ha detto oggi, a Potenza, il presidente del Potenza Calcio (Serie C, girone C), durante un incontro con i giornalisti insieme all'ad, Nicola Macchia, e al direttore sportivo, Enzo De Vito, lanciando il suo club verso il 2025. La squadra è attualmente terza in classifica, in coabitazione con Avellino e Cerignola. "Potrà anche non accadere per i risultati sul campo, ma siamo pronti al grande salto - ha aggiunto - a livello di organizzazione, di struttura societaria, ed è questo il nostro grande orgoglio. Avevo indicato cinque gare per poter avere una prospettiva di promozione. Le prime due le abbiamo vinte con Catania e Messina - ha concluso - e se accadesse lo stesso per le sfide contro Turris, Benevento e Sorrento, allora sarei certo che la nostra partita per la B cel a giocheremo". Il progetto tecnico è sotto gli occhi di tutti - ha detto Nicola Macchia - e continueremo con il tecnico De Giorgio e il direttore sportivo senza avere la fretta di prolungare i loro contratti che scadono nel 2026. Per noi conta di più la condivisione di un progetto e da questo punto di vista non abbiamo fretta". "La linea è stata tracciata - ha detto De Vito - ma è solo il primo step. La fortuna per la piazza è avere una società sana e che si continui ad avere la fame del risultato in ogni singolo suo componente e che si continui ad avere l'unità che c'è stata fino ad oggi".