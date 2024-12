Incendio in un'abitazione nel Crotonese: due persone ustionate

Due persone sono rimaste ustionate a causa di un incendio nella loro abitazione della frazione Le Castella di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese.

I feriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Crotone.

L'appartamento interessato dall'incendio, scoppiato per cause in corso d'accertamento, é ubicato al quarto piano di un edificio del centro storico.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, che hanno anche tratto in salvo un cane che era rimasto intrappolato nella casa, invasa dalle fiamme e dal fumo.