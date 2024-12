Volley Modica bella a metà: Reggio Calabria vince in 4 set

Domotek Reggio Calabria 3

Volley Modica 1

Parziali: 25/22, 23/25, 25/21, 25/22

Domotek Reggio Calabria: Stufano 8, Zappoli 13, Picardo 1, Esposito 2, Lamp 1, Murabito, Pugliatti,Laganà15, Soncini,Lazzaretto 18,De Santis 8L1), n.e. Giuliani, Galipò, Lopetrone (L2). All. Antonio Polimeni; Ass: Sergio Dal Pozzo.

Volley Modica: Barretta 21, Pappalardo, Capelli 7, Putini 2, Cipolloni Save, Buzzi 10, Italia, Matani 5, Padura Diaz 22, Nastasi (L1), n.e: Raso, Chillemi (L2),Tomasi, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Ciaccio di Altofonte e Sabia di Potenza.

Il turno di Santo Stefano ha regalato una bella partita tra due Domotek Reggio Calabria e Volley Modica, che al “PalaCalafiore” si sono affrontate per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A3.

Alla fine l'hanno spuntata gli amaranto di casa che si sono imposti in quattro set, dopo 2h 7' di gioco spesso ad alta intensità.

I “Galletti” di Enzo Distefano (nella foto) hanno tenuto botta fino a metà del terzo parziale, poi dopo aver sciupato quattro punti di vantaggio hanno perso le loro sicurezze e hanno lasciato campo libero al sestetto reggino che ringrazia e porta a casa i tre punti.