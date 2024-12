Differenziata a Siracusa invariata a Capodanno ed Epifania

Mercoledì prossimo, giorno di Capodanno, e per l’Epifania (lunedì 6 gennaio) la raccolta differenziata a Siracusa non subirà variazioni. Dunque, gli utenti domestici potranno conferire la frazione organica secondo il normale calendario esponendo i contenitori con il rifiuto già dalla sera precedente. Discorso diverso, invece, per il centro comunale di raccolta di Targia, per i Ccr mobili e per quelli dedicati alla raccolta degli sfalci e delle potature, oltre che per l’Ecosportello, che resteranno inattivi nelle due festività.