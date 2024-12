Siracusa, lunedì in Consiglio da deliberare fondi per assistenza Asacom

Lunedì prossimo (30 dicembre), alle 10, il consiglio comunale di Siracusa tornerà a riunirsi per deliberare su due punti all’ordine del giorno. Nel primo caso si tratta di una variazione bilancio per inserire nel triennale 2024-26 tre nuovi finanziamenti: uno da 1,2 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione della mensa scolastica dell’istituto comprensivo “Costanzo” di viale Santa Panagia; uno da 178 mila euro, giunti dal ministero della Cultura, per la valorizzazione, anche attraverso iniziative di inclusione sociale rivolte a diversamente abili, del sito Unesco Siracusa-Pantalica; e uno da 130 mila euro concessi dalla Regione per l’assistenza Asacom. Il secondo punto è un debito fuori bilancio da 286 mila 600 euro scaturito da una sentenza della Corte d’appello di Catania.