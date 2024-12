Coppia denunciata a Palermo per materiale esplodente

I carabinieri della Stazione di Palermo San Filippo Neri hanno denunciato un 46enne e una 40enne, entrambi palermitani, per "detenzione illegale di materiale esplodente". Le donne e gli uomini dell'Arma hanno effettuato una perquisizione in un immobile nella disponibilita' degli indagati recuperando oltre 60 chili di massa esplodente. I fuochi pirotecnici artigianali e i vari accessori erano in un anonimo appartamento nei padiglioni di edilizia popolare del quartiere, costituendo quindi un potenziale pericolo per tutti residenti del condominio. Il materiale sequestrato e' stato campionato e la restante parte affidato a una ditta specializzata per il disinnesco e lo smaltimento