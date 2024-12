Vittoria, furto con spaccata in negozio del centro: allarme di Confcommercio

Furto con spaccata in un negozio di via Matteotti in centro a Vittoria. I ladri hanno agito di notte forse con una mazza da baseball. Hanno infranto la vetrina del negozio di moda e puntato al registratore di cassa. Solo qualche spicciolo, però, il bottino. Sul furto interviene la Confcommercio che lancia l'allarme per un fenomeno che preoccupa.

"La questione dei furti con spaccata rappresenta una ferita aperta per il tessuto economico locale, aggravata dal contesto di difficoltà economiche generalizzate. Città come Vittoria, Modica, Scicli, Comiso e altre realtà del territorio vivono una situazione che indebolisce profondamente il panorama imprenditoriale. Il costo diretto di questi atti ricade pesantemente sui commercianti che, oltre al danno subito, si trovano a dover affrontare la beffa delle spese per riparazioni, come la sostituzione delle vetrate, spesso a fronte di bottini irrisori. “Per affrontare questa emergenza – sottolinea il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, dopo l’ennesimo furto con spaccata che ha interessato in queste ore la città – è indispensabile adottare un approccio integrato e sinergico alla sicurezza, che includa: una collaborazione pubblico-privata, con la realizzazione di sistemi di videosorveglianza condivisi e ben integrati tra cittadini, aziende e istituzioni; protocolli d’intesa tra amministrazioni comunali, forze dell’ordine e associazioni di categoria, per garantire un controllo capillare e coordinato sul territorio; vigilanza privata, che affianchi e supporti le forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne, per un presidio efficace delle aree più vulnerabili. Come Confcommercio, in più di un’occasione siamo intervenuti sulla sicurezza, fornendo suggerimenti e lo faremo ogni volta che ce ne sarà bisogno, perché riteniamo che la sicurezza sia una condizione essenziale per l’affermazione dell’imprenditorialità”