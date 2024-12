Cadavere scoperto a Siracusa, forse è un agrigentino morto suicida

E' stato scoperto la scorsa notte a Siracusa, verso le il cadavere di un uomo nel mare di Ortigia. Il rinvenimento è avvenuto nelle viocinanze del Ponte Umbertino. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma, il 118 e la polizia. Da una prima ispezione cavaverica, la vittima non presenta segni di violenza.

I poliziotti vicino la banchina hanno rinvenuto un documento d’identità di un uomo con caratteristiche analoghe appartenente ad un sessantenne incensurato residente in provincia di Agrigento ed un manoscritto che potrebbe far pensare ad un suicidio.