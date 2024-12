Capodanno a Catania, diretta su Canale 5: i big al Duomo

Martedì 31 Dicembre 2024 in prima serata, dalla piazza Duomo di Catania, Canale 5 trasmetterà ‘Capodanno in musica’ condotto in diretta da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi .

Sul palco si avvicenderanno Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K , tutti i talenti della scuola di Amici e tanti altri ancora.

Capodanno in Musica’ si avvarrà di una partecipazione speciale di Gigi D'Alessio. La serata sarà trasmessa in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio