Inquinamento del Polo industriale di Siracusa, 2 milioni di euro a Melilli dalla Regione

Sostegno ai Comuni del Polo industriale di Siracusa. Per fronteggiare il grave inquinamento ambientale delle aree Aerca di Siracusa, è stato previsto il potenziamento delle strutture Arpa locali, con particolare attenzione ai comuni di Melilli e delle zone limitrofe al Polo industriale. Un contributo di 2 milioni è stato stanziato per migliorare la capacità di monitoraggio ambientale e potenziare gli interventi di bonifica e prevenzione in quest'area particolarmente a rischio.

Un altro importante intervento previsto dalla Legge di Stabilità riguarda l'esonero dal pagamento delle sanzioni e degli interessi per il bollo auto scaduto tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023. Tale misura rappresenta un importante sollievo economico per i cittadini siciliani, che non dovranno più sostenere le penalità derivanti dal ritardo nel pagamento di questo tributo. Previsto un incremento delle risorse che le Asp dovranno destinare alla rete dei servizi per l'autismo. Misure in favore del personale Asu impegnato presso il Dipartimento dei Beni Culturali.