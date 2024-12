Lite in strada vicino Firenze, 17enne muore accoltellato

Il 17enne Maati Moubakir è morto a Campi Bisenzio (Firenze) dopo essere stato accoltellato: da quanto appreso sarebbe stato ferito in seguito a un lite in strada.

E' accaduto la notte scorsa. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il corpo del ragazzo, cittadino italiano ma con genitori di origini straniere, è stato trovato a terra da alcuni passanti intorno alle 5 del mattino. Il cadavere era in via dei Tintori a poca distanza dall'ingresso di un supermercato. In zona sono presenti molte telecamere a circuito chiuso e i carabinieri inizieranno ad analizzarle con l'obiettivo di accertare cosa sia accaduto ed eventualmente individuare anche chi ha aggredito il minorenne che viveva in provincia di Firenze.

Il ragazzo viveva a Certaldo, sempre nel Fiorentino, con il padre, cittadino italiano di origine magrebina, la madre italiana nata e cresciuta a Certaldo e la sorella minore. Il giovane frequentava alcuni corsi di formazione a Poggibonsi per l'avviamento al lavoro. In passato aveva giocato anche a calcio nelle giovanili del Certaldo e del Gambassi Terme.

"Ho da poco appreso della tragica scomparsa di Maati Moubakir. Come sindaco e come certaldese - commenta il promo cittadino di Certaldo, Giovanni Campatelli - il mio pensiero e cordoglio va alla famiglia, intorno alla quale ci stringiamo, in un abbraccio di affetto e di sostegno, in questo drammatico momento".