Linguaglossa, al via stagione sciistica su Etna Nord

E' ufficialmente iniziata stamattina la stagione sciistica sul versante nord dell'Etna. Già ieri sera la società Star che gestisce gli impianti di risalita dava ufficialmente la conferma dell'apertura degli impianti a Etna Nord, con l'attivazione degli impianti Seggiovia Pouchoz/Tanaurpi, Monte Conca e Coccinelle. Confermate le stesse tariffe per la stagione sciistica 2024/2025 rispetto alle precedenti stagioni.

Numerosi gli appassionati che hannno preso d'assalto la zona di Piano Provenzana, ovvero la stazione turistica del Comune di Linguaglossa, dove ricadono le partenze degli impianti, i ristoranti, e vari servizi per il soccorso e l'assistenza ai turisti.

Si tratta prevalentemente di sciatori siciliani che aspettavano l'apertura degli impianti ancora incerta fino ad alcuni giorni fa, ma le nevicate dei giorni scorsi hanno consentito la sistemazione delle piste e quindi l'apertura della stagione sciistica.

annunciata solo nelle ultime ore. Ristoranti, scuole di sci e noleggio attrezzature hanno quindi inaugurato la stagione turistica sul vulcano sperando che nei prossimi giorni le temparature non si abbassino e che faccia invece ulteriori nevicate.