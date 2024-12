Augusta, botte alla moglie: dai servizi sociali finisce in carcere a Brucoli

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato un 37enne, con precedenti in materia di stupefacenti, in esecuzione di un decreto del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che ha disposto la sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale con conseguente carcerazione. L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, aveva minacciato di morte la moglie 35enne, anche alla presenza dei Carabinieri intervenuti per una lite in famiglia. La donna, in via d’urgenza, era stata temporaneamente collocata in una struttura protetta unitamente ai figli minori ma a seguito dell’arresto del marito ha potuto fare rientro a casa. Il 37enne è stato associato alla Casa di Reclusione di Augusta.