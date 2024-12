Siracusa, il sindaco Francesco Italia: "Il 2024 è stato l'anno dei grandi eventi"

È con senso di responsabilità e dedizione che oggi presento la relazione annuale sulle attività svolte dal Comune di Siracusa nel corso del 2024. Questo documento non è soltanto un resoconto formale, ma rappresenta un quadro chiaro e dettagliato del lavoro svolto, delle sfide affrontate e dei risultati raggiunti nell'interesse della città di Siracusa e di tutti i siracusani. È il frutto di un lavoro condiviso, fatto di passione, impegno e senso del dovere per il bene della nostra città. La relazione che vi espongo è il risultato di un'attenta analisi delle relazioni redatte dai dirigenti dei diversi settori comunali, che saranno allegate alla presente per offrire un quadro completo delle attività realizzate, delle risorse impiegate e degli obiettivi conseguiti. Ogni settore, pur tra mille difficoltà e con alcuni limiti strutturali, ha contribuito con competenza e impegno alla costruzione di questo percorso, lavorando con dedizione per il bene della nostra città. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, in diversi ruoli e responsabilità, hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di questo anno amministrativo. Un doveroso riconoscimento va al Direttore Generale, Giorgio Giannì, e al Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Costa, per il costante supporto tecnico-amministrativo e la professionalità dimostrata. Un ringraziamento, inoltre, ai dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, il cui impegno quotidiano rappresenta un elemento essenziale per il buon funzionamento della macchina amministrativa. Un particolare ringraziamento va alla Giunta Municipale per l'impegno profuso nello svolgimento delle attività amministrative e al per il contributo offerto nell'esercizio delle proprie funzioni. Desidero rivolgere al Consiglio Comunale un ringraziamento al Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Di Mauro, alla Vicepresidente, Concetta Carbone, e a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Pur nelle naturali dinamiche di confronto politico, è emerso un diffuso senso di responsabilità istituzionale e una collaborazione che meritano di essere sottolineate, soprattutto considerando il contesto politico della nostra città.

GRANDI EVENTI 2024: IL CUORE DI UNA CITTÀ CHE COLLABORA L'anno 2024 ha visto Siracusa distinguersi, sia a livello locale che internazionale, grazie a eventi di grande rilevanza come il G7 Agricoltura e Pesca, il Congresso Mondiale delle Guide Turistiche e gli Stati Generali del Cinema. Il G7 Agricoltura e Pesca, con l'Expo Divinazione, ha trasformato Siracusa in una vetrina internazionale delle eccellenze agroalimentari italiane, con una serie di eventi collaterali che hanno animato il centro storico e il Teatro Greco. Il Congresso Mondiale delle Guide Turistiche ha accolto quasi 300 delegati da 45 Paesi, consolidando il ruolo di Siracusa come meta turistica di rilievo internazionale. Gli Stati Generali del Cinema, invece, hanno riunito oltre 200 esperti e professionisti, riaffermando il legame profondo tra la nostra città e il mondo della settima arte. Tra i momenti più significativi del 2024 non possiamo non ricordare l’arrivo in città delle sacre spoglie di Santa Lucia nel mese di dicembre. Questo evento ha rappresentato un momento di intensa spiritualità e partecipazione collettiva, mobilitando l’intera comunità. L’Ente ha collaborato attivamente con la Deputazione di Santa Lucia e con la Diocesi, garantendo un’accoglienza degna della profondità storica e religiosa di questo appuntamento unico. Altri momenti di rilievo sono stati il Laboratorio Farnesina, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri con Il Sole 24 Ore e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero, che ha selezionato Siracusa tra sole cinque città italiane per elaborare nuove strategie di promozione culturale internazionale. Allo stesso modo, il Festival della rigenerazione urbana, ospitato al Castello Maniace, ha rappresentato un’occasione di confronto tra istituzioni, tecnici e amministratori sulle tematiche della riqualificazione urbana, sottolineando l’importanza di trasformare le aree urbane degradate in luoghi vivibili, sicuri e inclusivi. Questi successi non sarebbero stati possibili senza l’impegno collettivo e il lavoro sinergico di tanti. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi, a partire dagli organizzatori, che con professionalità e visione hanno saputo trasformare idee in realtà, e ai tanti volontari, il cui entusiasmo e dedizione sono stati indispensabili per accogliere ospiti e cittadini con calore e disponibilità. Un ringraziamento speciale va al Prefetto, al Questore e a tutto il sistema delle forze dell’ordine, che con il loro costante impegno hanno garantito che ogni evento si svolgesse in sicurezza e serenità. La loro presenza discreta ma fondamentale ha permesso a Siracusa di brillare in ogni occasione. Un pensiero va anche a ogni singolo cittadino, che con il suo comportamento responsabile e la sua partecipazione ha saputo dimostrare il grande cuore e il senso di appartenenza alla comunità. È grazie a questa straordinaria sinergia, che coinvolge enti, istituzioni e persone, che Siracusa continua a dimostrarsi una città viva, accogliente e capace di affrontare grandi sfide. Gli eventi del 2024 non solo hanno posto la nostra città al centro dell'attenzione internazionale, ma hanno rappresentato un'importante opportunità per rafforzare il tessuto economico, sociale e culturale della nostra comunità.

RISULTATI CONCRETI DI UN’AZIONE QUOTIDIANA Dal punto di vista finanziario, l'approvazione tempestiva del Bilancio di Previsione 2024-2026 ha rappresentato un elemento cruciale per garantire stabilità economica, pagamenti puntuali ai fornitori e una gestione oculata delle risorse pubbliche. Particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio delle passività potenziali, attraverso un registro analitico delle controversie in corso e una pianificazione prudente degli accantonamenti. Questo approccio ha contribuito ad assicurare equilibrio finanziario e una gestione sostenibile dei conti pubblici. Anche il settore fiscale ha registrato buoni risultati, grazie all'adozione di strumenti digitali avanzati e alla semplificazione delle procedure. Lo sportello telematico ha permesso di risolvere l'80% delle problematiche dei contribuenti, riducendo significativamente la necessità di accessi fisici agli uffici comunali. L'intensificazione dei controlli ha inoltre garantito un incremento degli atti emessi e delle somme recuperate, dimostrando una più efficace capacità di gestione delle entrate. La cultura ha continuato a essere un motore fondamentale per la crescita della nostra comunità. Siracusa ha arricchito la propria offerta culturale con progetti di rilievo, come il murales dedicato al Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio e la mostra Verso il Museo delle Illusioni. Queste iniziative non solo hanno attratto tantissimi visitatori, ma hanno anche valorizzato il patrimonio storico e artistico della nostra città. Inoltre siti storici come Villa Reimann, le Latomie dei Cappuccini e la Fonte Aretusa sono stati riscoperti attraverso percorsi dedicati. Un altro aspetto rilevante è stato l'impegno costante verso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi comunali. Il nuovo sito istituzionale, insieme a una serie di servizi online sempre più accessibili, ha facilitato l'interazione tra cittadini e amministrazione. Questa evoluzione tecnologica ha migliorato l'efficienza dei processi burocratici, riducendo i tempi di attesa e semplificando le procedure amministrative. Le politiche sociali e giovanili hanno registrato risultati significativi. Il progetto Mare per Tutti, potenziato rispetto agli anni precedenti, ha garantito a oltre 600 persone con disabilità l’accesso sicuro alle spiagge attrezzate. Al tempo stesso, il Comune ha sostenuto le famiglie con i fondi per i centri estivi offrendo attività socio-educative di qualità. In parallelo, il progetto PrInS48 ha rappresentato un passo avanti nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale, fornendo risposte concrete a situazioni di marginalità. Grazie alla collaborazione con l’Università di Catania, Siracusa ha inaugurato due nuovi corsi di laurea, Infermieristica e Progettazione e gestione del turismo culturale, che si tengono in sedi storiche come Villa Reimann e Palazzo Impellizzeri. Questa iniziativa, frutto di un protocollo con l’Asp e la Regione, risponde a esigenze formative legate al territorio e contribuisce a consolidare il rapporto tra la città e il mondo accademico. Anche lo spazio di co-working presso l’Urban Center, aperto in via sperimentale, rappresenta una novità per giovani e professionisti, offrendo strumenti tecnologici avanzati e diventando un luogo di aggregazione. A settembre abbiamo inaugurato il nuovo mercato ittico, un’infrastruttura completamente rinnovata dopo quasi vent’anni di chiusura. Grazie a un restauro, finanziato con fondi FEAMP dell’Unione Europea e gestito dalla Regione Siciliana, il mercato si estende su un’area di 1.500 metri quadrati interni e 600 esterni, dotato di attrezzature all’avanguardia per la lavorazione e la vendita del pescato, comprese le aste telematiche. Si tratta di un progetto che non solo restituirà alla città un luogo storico, ma rappresenta un motore economico per i pescatori e gli operatori del settore. Parallelamente, sul fronte sportivo, sono stati avviati i lavori per la costruzione di due nuovi impianti: un campo da rugby, per colmare un vuoto che ha penalizzato questa disciplina nella città, e il tanto atteso Palaindoor, che permetterà di ospitare competizioni e allenamenti al coperto. Inoltre, interventi di riqualificazione riguardano il pattinodromo, con il rifacimento della pista, delle tribune e degli spogliatoi, e il Pala-Lo Bello, dove saranno rinnovati il tetto, il campo di gioco, gli impianti e gli infissi. Questi progetti mirano a rilanciare il settore sportivo locale, valorizzando discipline con una lunga tradizione a Siracusa. L’attenzione alle scuole è stata altrettanto significativa. Con la riapertura del plesso per l’infanzia “Eroi di Nassiriya”, dopo lavori di risanamento conservativo che hanno riguardato strutture portanti, intonaci, coperture e infissi, l’Amministrazione ha risposto a una delle esigenze più urgenti del territorio, garantendo sicurezza e qualità per gli studenti. Interventi di manutenzione straordinaria hanno inoltre interessato diversi altri plessi scolastici, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli edifici dedicati all’educazione. Sul fronte delle infrastrutture stradali, è stata riaperta al traffico via Lido Sacramento, grazie a un intervento finanziato dalla Regione che ha permesso di consolidare le scarpate soggette a dissesto. Il progetto, costato oltre 400.000 euro, ha previsto la realizzazione di paratie di contenimento, sistemi drenanti per convogliare le acque piovane e un nuovo manto stradale, restituendo alla cittadinanza un tratto sicuro e percorribile. Anche il trasporto pubblico ha visto importanti novità, con il potenziamento del servizio di mobilità sostenibile. Da quest’anno, i bus elettrici garantiscono un servizio continuo 24 ore su 24 nell’isola di Ortigia, con passaggi regolari ogni 10 minuti di giorno e ogni 20 minuti di notte. Questa innovazione non solo riduce l’impatto ambientale, ma migliora l’accessibilità del centro storico, incentivando l’uso del trasporto pubblico. Inoltre, è stata introdotta un’app per acquistare biglietti, monitorare i tempi di percorrenza e localizzare i mezzi in tempo reale, rendendo più efficiente il servizio per cittadini e turisti. Tra gli interventi di riqualificazione urbana, la città ha visto completare la riqualificazione di piazzale Porta Marina e della villetta Aretusa, restituendo decoro a due luoghi simbolo del centro storico. Sono stati avviati inoltre i lavori per il restauro dell’androne di Palazzo Vermexio e la riqualificazione di vie storiche come Santa Teresa e Salomone. Un intervento significativo ha riguardato anche l’illuminazione della rotatoria di Riva Nazario Sauro, migliorando la sicurezza e la fruibilità di questa importante arteria. Sul fronte del miglioramento dei servizi, un progetto pilota ha introdotto la sorveglianza armata presso il cimitero comunale, che da luglio a dicembre ha garantito la protezione del sito, prevenendo atti vandalici e furti. L’iniziativa, giudicata positiva, sarà inclusa nel bilancio di previsione del prossimo anno, insieme a interventi straordinari sui colombari e a un potenziamento della manutenzione ordinaria, con un servizio attivo 12 ore al giorno per riparare i guasti entro tempi rapidi. Il 2024 ha rappresentato per Siracusa un anno di investimenti mirati e interventi concreti, capaci di rispondere alle esigenze della comunità, migliorare la qualità della vita e consolidare il ruolo della città come punto di riferimento per innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Desidero ringraziare tutti coloro che, con impegno e professionalità, hanno contribuito a questi risultati. Siracusa è una città dalle potenzialità straordinarie e, con il lavoro congiunto di tutti, continueremo a costruire una comunità più accessibile, moderna, inclusiva e sostenibile.