Il sindaco di Messina Federico Basile: "La città vive una nuova primavera"

Si è svolta questa mattina, presso Palazzo dei Leoni, la conferenza stampa di fine anno della Città Metropolitana di Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile, del leader di Sud Chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dei deputati Francesco Gallo, Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo, oltre al coordinatore regionale Danilo Lo Giudice. Durante l'evento, sono stati ripercorsi i risultati ottenuti nel corso dell'anno e delineate le prospettive future, con un focus particolare sui 33 milioni di euro di finanziamenti destinati al territorio, frutto dell'impegno di Sud Chiama Nord.

"Non mi stancherò mai di ripeterlo: dal 2018 Messina ha visto un progetto complessivo che ha permesso di affrontare e risolvere problemi finanziari e strutturali, troppo a lungo sottaciuti. Oggi la città vive quella che può essere definita una nuova primavera.

Abbiamo preso di petto questioni lasciate irrisolte per decenni, ottenendo risultati concreti e tangibili. Allo stesso modo, la Città Metropolitana sta lavorando per supportare 108 comuni, ascoltando le loro esigenze e trovando soluzioni concrete. La buona amministrazione nasce da azioni pragmatiche, e noi continueremo a garantire risposte e servizi per i cittadini", ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

"Non siamo nati per stare all'opposizione, il nostro movimento è fatto da tanti sindaci e amministratori che sono abituati a rimboccarsi le maniche - ha sottolineato Cateno De Luca -.

Dall'opposizione all'Ars abbiamo avviato un dialogo con il presidente Schifani, in maniera strategica, per dare il nostro contributo al rilancio della Sicilia. Sud Chiama Nord continua a mantenere la propria centralità in Regione, ma siamo definitivamente consolidati anche come forza politica nazionale e i sondaggi ci hanno dato riscontro. Il 21 febbraio a Messina ci sarà il presidente Schifani per un evento organizzato da Messina Servizi, perché il modello messinese sulla raccolta differenziata, ormai quasi al 65%, non è passato inosservato all'Assemblea Regionale Siciliana. Ribadisco: lasciamo ad altri le chiacchiere, noi preferiamo i fatti e la buona amministrazione. Stiamo facendo tanto per il nostro territorio anche grazie all'attività politica dei nostri deputati Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto. A livello nazionale, con Laura Castelli e Francesco Gallo, stiamo dialogando con altre forze politiche per fissare i paletti tematici delle prossime alleanze anche in vista delle regionali in Puglia e Campania".