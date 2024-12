'Presentato a Reggio Calabria il megashow di Rai 1 dell'ultimo dell'anno

"La piazza sarà parte dello spettacolo. Al pubblico che affollerà domani l'area di piazza Indipendenza, dirò: siete parte dello spettacolo". Si annuncia coinvolgente, nelle parole del conduttore Marco Liorni, il megashow "L'Anno che verrà", che andrà in onda su Rai Uno in diretta da Reggio Calabria per salutare il 2025.

Liorni, che presenterà la serata, sembra aver smaltito la tensione accumulata in questi mesi. "Abbiamo cominciato a lavorarci a luglio - ha raccontato - e pensare, a Capodanno, il conto alla rovescia del nuovo anno, nelle case di tanti italiani mi emoziona molto. Ma quando uno è emozionato deve fare due cose: da una parte prepararsi, dall'altra, lasciarsi andare.

Adesso mi sento meglio rispetto a luglio". Si dice stupito "per l'accoglienza che c'è qui, e per la bellezza della città. Credo sia il posto migliore dove si possa fare Capodanno".

"Quando sono arrivato tutte le preoccupazioni sono sparite - ha detto il conduttore che ha definito "L'Anno che verrà", la serata più importante, dopo il Festival di Sanremo. Poi, annunciando anche in omaggio a Mino Reitano, ha elencato alcuni tra i partecipanti come Diodato, Ricchi e poveri, Anna Oxa, Ermal Meta, Arisa, Patti Pravo, Big Mama, J Ax, Leo Gassman, Cristiano Malgioglio, solo per citarne alcuni. Assieme a Liorni, a presentare l'evento, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Anton Giulio Grande, presidente Calabria Film Commission, il sindaco della città Giuseppe Falcomatà, Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai e Sergio Santo, ad Rai Com.

"Sono molto soddisfatto dell'accordo fatto con la Rai - ha detto il presidente Occhiuto - e vorrei che fosse chiaro a tutti che il Capodanno è solo una parte dell'accordo con la Rai; prevede 50 spazi e 50 produzioni. È un modo per far conoscere la parte migliore della Calabria: tra mare, montagna, cultura, tradizioni". All'interno della diretta televisiva saranno trasmessi 5 contributi video che saranno dedicati al territorio.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ringrazioando Occhiuto per avere scelto Reggio Calabria ha detto che "siamo molto felici di questo. La città si sta preparando come è nel suo stile, con grande gioia, con grande energia, con grande entusiasmo. Ma anche con grande consapevolezza, facendo mostra di sé e cercando di prepararsi al meglio rispetto ad una 'vetrina' di carattere nazionale ed internazionale".