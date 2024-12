Modica, al Teatro Garibaldi evento a scopo benefico con Antonio Modica e Sara Grimaldi

Il 3 gennaio alle 21:00 al Teatro Garibaldi di Modica si terrà la manifestazione “Di Vittoria in Vittoria”. Sul palco, insieme ad Antonio Modica, si esibiranno i MODE e la corista di Zucchero Sara Grimaldi. L'evento ha il supporto del Sindaco di Modica, Maria Monisteri e del sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata. Il ricavato sarà interamente devoluto ai bambini colpiti da CBLC, l’Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria, una rarissima malattia genetica.

L’evento prende il nome da Vittoria una bambina affetta da questa malattia geneticamente rara, di Buccheri. Da quattro anni vengono organizzati vari eventi a favore dell’Associazione CBLC per aiutare la ricerca che ha bisogno di sostegno perché fortunatamente i casi sono molto contenuti ma proprio per questo non c’è interesse ad investire risorse.

Ad oggi si contano più di 500 casi nel mondo, con una concentrazione rilevante nel sud Europa, in particolare Italia, Spagna e Portogallo. Per quanto riguarda il nostro Paese, negli ultimi anni si è registrato un significativo aumento dei casi grazie all’introduzione dello screening neonatale metabolico allargato.

Il biglietto di 13 euro è acquistabile in Teatro o su CiaoTickets, digitando Di Vittoria in Vittoria On Stage.