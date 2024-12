Droga, mafia e reati fiscali: il bilancio della Finanza a Caltanissetta

Ventuno evasori totali e 102 lavoratori in nero o irregolari individuati, provvedimenti di sequestro e confisca per un valore di oltre 1,8 milioni di euro in applicazione della normativa antimafia, oltre 242 chili di droga sequestrata e 55 persone denunciate per reati tributari. Sono alcuni dei dati del bilancio operativo del 2024 dei finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta. In particolare, nel contrasto alle frodi sui crediti d'imposta e dell'evasione fiscale le Fiamme gialle nissene hanno eseguito 294 interventi, che hanno permesso di constatare oltre 47 milioni di euro di elementi di reddito sottratti a tassazione e 19,3 milioni di euro di imposte evase tra Iva, Irpef e ritenute non versate all'erario. Gli interventi ispettivi hanno permesso di individuare 45 operazioni finalizzate alle indebite compensazioni e altri illeciti relativi ai crediti d'imposta e rilevare compensazione di crediti inesistenti per oltre 4,6 milioni di euro. Le attività ispettive in provincia hanno consentito di individuare 21 evasori totali e 102 lavoratori in nero o irregolari, verbalizzando 44 datori di lavoro. Sono stati denunciati per reati tributari 55 persone. L'attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è stata orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Le attività svolte hanno interessato, in via prioritaria, il presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Pnrr. In tale ambito sono stati eseguiti 39 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d'imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 5,8 milioni di euro.