Siracusa, la polizia blocca un 40enne con 200 chili di petardi illegali

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti, hanno rinvenuto e sequestrato a Siracusa artifici pirotecnici per un peso complessivo di 201,5 chilogrammi e, per tale motivo, hanno denunciato un uomo di 43 anni per il reato di detenzione abusiva di fuochi pirotecnici.

Successivamente, gli agenti hanno effettuato nell’abitazione del denunciato una perquisizione, rinvenendo e sequestrando delle posate in argento delle quali l’uomo non sapeva indicare l’origine.

Il quarantatreenne, quindi è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.