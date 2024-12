Fermo amministrativo a Pozzallo per un cargo battente bandiera turca

Il nucleo 'Port State Control' della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha sottoposto a fermo amministrativo una nave cargo battente bandiera turca. L'unita', con una stazza lorda di circa 3500 tonnellate, una lunghezza di quasi 100 metri e costruita nel 1989 e' giunta nel porto di Pozzallo per operazioni commerciali. Nel corso dell'ispezione, sono state rilevate tredici non conformita', di cui sei considerate tali da motivare la detenzione della nave. Le principali irregolarita' hanno riguardato la prevenzione e la lotta agli incendi nonche' la gestione complessiva della sicurezza a bordo. La nave restera' bloccata finche' le criticita' non saranno risolte e le condizioni di sicurezza ripristinate, e rivalutate da una nuova ispezione del Nucleo Port State Control. Si tratta del quinto caso, nel corso del 2024, di nave sottoposta a fermo per gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione, condizioni di lavoro dell'equipaggio e tutela ambientale su 23 navi ispezionate.