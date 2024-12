Floridia, Antonello Sala lancia 'Alternativa libera': "Non è il paese delle meraviglie"

Ha atteso l'ultimo giorno dell'anno per lanciare la sua proposta politica, anzi il Movimento 'Alternativa libera'. Nasce già con un simbolo e con le idee abbastanza chiare l'opposizione all'attuale governo di Floridia. Il 'capitano', che non è Matteo Salvini, è l'avvocato Antonello Sala, 56 anni, sposato e padre di due figli, che oltre ad essere un ottimo professionista, è uomo che viene dalla strada. Vuol dire che suole di scarpe ne ha consumate tante , per girare in lungo ed in largo le strade di Floridia. "E non sono rose e fiori così come vogliono fare credere ai floridiani, che però, stupidi non sono - dice Antonello Sala - Ogni qualvolta sarò in Consiglio comunale non mi stancherò mai di ripetere che viviamo in una città diversa. Per l'amministrazione tutto funziona al top. La verità è tutt'altra. Hanno allestito un' Estate Floridiana squallida, il Natale per noi è una tristezza, per non parlare del Carnevale, nonostante Floridia sia stata riconosciuta dal Ministero come 'una importante identità culturale'.

Avvocato, lei parla di noi. Ma chi siete e quanti siete a Floridia gli oppositori di questa amministrazione?

"Siamo tanti, forse qualche centinaia ed anche migliaia. Floridia vive un malessere generalizzato che viene represso, spesso utilizzando il piccolo cabotaggio. La nostra Alternativa è quella di creare un paese libero al di là degli schieramenti politici".

Cosa vuole dire, fuori i partiti?

"Vuol dire che il nostro appello è lanciato alle donne ed agli uomini di buona volontà. Siamo per il bene Comune, nell'interesse dei nostri concittadini".

Si sta candidando a sindaco?

"Ho già dato la mia disponibilità, ma se ci sono altri soggetti credibili, che amano Floridia, nel nostro Movimento le porte sono aperte". Servono idee e progetti per rialzare la città dal torpore

Cos'è che oggi la infastidisce?

" Floridia vive un grande disagio sociale. Di notte basta un evento per trasformarsi in una rissa, i carabinieri ne sanno qualcosa".

La città è però rinomata per l'Ascensione...

"Tutte le risorse che sono extracomunali sono concentrate sul Palio. Finite le corse al territorio non rimane nulla. Poi vorrei aggiungere che essendo in dissesto finanziario siamo costretti a pagare i tributi ai massimi livelli e la povertà è sempre in ascesa. Basta passare dalla Caritas e capire che questo è un paese che ha fame".