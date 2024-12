E' morto dopo cinque mesi di coma il capitano del Palazzolo: addio a Nicholas Magro

Dopo cinque mesi di coma, è deceduto Nicholas Magro, capitano del Palazzolo Calcio, che milita nel girone B del campionato di Eccellenza siciliano. Magro era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto il 13 luglio scorso lungo la provinciale 14, la Maremonti, all’altezza dello svincolo di Canicattini. Il giovane era alla guida della sua Golf che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat 500, condotta dalla direttrice di un istituto di credito palazzolese. Magro, 23 anni, era ricoverato ad Agrigento. Una giornata di grande tristezza per la comunità di Palazzolo Acreide che piange la perdita di un giovane stimato non solo per i suoi meriti sportivi, ma anche per il suo carattere e la sua generosità.