Da Siracusa e Ragusa al megashow di Catania, Trantino: "Momento straordinario"

Oltre cinque ore di spettacolo dal vivo, per "Capodanno in musica" condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, evento che Canale 5 ha trasmesso in diretta a partire dalla prima serata, con immagini spettacolari di Catania.

Piazza Duomo e piazza Università gremitissime con più di 25 mila persone che nel corso della serata, in maniera ordinata, si sono avvicendati per seguire da vicino il grande evento promosso dalla Regione Siciliana.

Oltre agli oltre 3 milioni di italiani che hanno seguito sugli schermi televisivi di Canale 5 le esibizioni degli artisti sul grande palco allestito proprio di fronte al monumento dell'elefante, simbolo di Catania, con 25,3% e 3,39 milioni di ascolti stimati.

"Abbiamo vissuto un momento straordinario per la nostra città - ha commentato il sindaco Enrico Trantino - una splendida Catania ha dominato la scena nazionale, ergendosi nella sua bellezza. Federica Panicucci, Fabio Rovazzi, gli artisti, tutto lo staff di Mediaset erano incantati per l'atmosfera che si respirava con gente festante, coinvolta e coinvolgente. Un magnifico spot che ha inorgoglito tantissimi nostri concittadini, catanesi e siciliani. Come evidenziato dall'economista Rosario Faraci, per eventi del genere ogni euro speso ne produce almeno due di valore aggiunto. Ed è doveroso ringraziare per questo il presidente Renato Schifani, Gaetano Galvagno, Elvira Amata e tutta la Regione Siciliana. Un ringraziamento particolare va al Prefetto, al Questore, a ciascun rappresentante delle forze dell'ordine e agli steward per l'impeccabile servizio di sicurezza. Il 2025 è iniziato sotto i migliori auspici. Sia un anno di rinascita, bellezza e rispetto. Facciamo - ha concluso il sindaco Enrico Trantino - tutti la nostra parte e saremo orgogliosi di vivere in questa meravigliosa città. Auguri Catania".

Sono stati molte le persone che da Siracusa e Ragusa si sono spostati a Catania per assistere al megashow, insoddisfatti per le proposte di spettacolo nelle loro città.

«Metti lo sfondo di una piazza bellissima, artisti capaci di soddisfare ogni palato, la voglia di divertirsi in maniera sana ed ecco servito un Capodanno speciale. Ancora una volta – afferma il sindaco di Siracusa Francesco Italia – ringrazio le tantissime persone che si sono lasciate trasportare dalla musica e hanno dimostrato di avere apprezzato uno spettacolo di livello senza che il Comune abbia investito cifre iperboliche. I critici in servizio permanente hanno avuto da ridire ma la risposta l’hanno data i siracusani e i numerosi turisti che stanno affollando la città in questi giorni. Oggi si apre l’anno del ventennale dell’iscrizione di Siracusa all’Unesco. Non mancheranno occasioni per ospitare grandi artisti valorizzandoli nei giusti contesti, come altre volte abbiamo fatto in passato. Ringrazio la Polizia municipale, le forze dell’ordine, quanti si sono spesi affinché l’evento si svolgesse in maniera ordinata e quanti hanno fatto in modo che stamattina piazza Duomo tornasse al suo splendore». In buona pace, contento il sindaco Italia.