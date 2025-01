Cane antiesplosivo a San Giovanni La Punta fa scoprire 145 ordigni micidiali

Il Questore di Catania ha disposto l’impiego degli uomini della Polizia di Stato per prevenire incidenti connessi all’uso di fuochi d’artificio illegali e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, contrando l’attività in zone ove insistono fiorenti piazze di spaccio.

Nei giorni del 30 e del 31 gennaio sono stati impiegati in tali specifici servizi 30 poliziotti appartenenti alla Squadra Volanti, al Nucleo Artificieri, alle Unità Cinofile, alla Squadra Mobile e al Reparto Prevenzione Crimine.

Durante i controlli gli artificieri sono intervenuti in quanto il cane antiesplosivo ha segnalato una porta in ferro di un vano tecnico di un palazzo di via Capo Passero per eventuale presenza di polveri da sparo.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta, all’interno del locale sono stati rinvenuti 145 ordigni micidiali per la tipologia e la polvere da sparo utilizzata; 6 di questi ordigni pesavano oltre 6 chili, capacità offensiva non comune rispetto a tutti gli ordigni rinvenuti ad oggi.

I restanti ordigni erano bombe carta, alcune collegate tra loro che avrebbero potuto produrre un effetto a catena devastante.

I cani poliziotti esperti in ricerca di esplosivo hanno invece rinvenuto in anfratti e vani tecnici del medesimo palazzo 400 grammi di cocaina e marijuana suddivisi in centinaia di dosi pronte per la vendita in prossimità del Capodanno.

L’intervento della Polizia di Stato ha sottratto alla malavita ingenti somme di denaro, anche in considerazione del fatto che sul mercato il valore della droga nei periodi di festa aumenta notevolmente.

Altresì, sono stati effettuati 15 sequestri di banchetti adibiti a vendita abusiva di artifici pirotecnici dislocati in varie zone della città.

Il materiale sequestrato è stato immediatamente distrutto considerata la pericolosità anche di custodia in ambienti idonei.