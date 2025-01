Attacco terroristico a New Orleans, 10 morti e 35 feriti

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso tre uomini e una donna mentre piazzavano uno dei vari ordigni esplosivi improvvisati scoperti nel quartiere francese di New Orleans, analoghi a quelli ritrovati nel pick-up dell'autore della strage.

Lo riportano alcuni media Usa citando il bollettino di intelligence della polizia della Louisiana. Una circostanza che corrobora l'ipotesi di complici.

Il nuovo anno negli Usa comincia nel peggiore dei modi: una strage di matrice terroristica con l'ombra dell'Isis o di altre organizzazioni straniere. Con tre obiettivi: la folla inerme, la festa di Capodanno e una città famosa in tutto il mondo. Teatro dell'ennesimo attentato il famoso quartiere francese di New Orleans, la città del Carnevale e del jazz. È qui, nel cuore turistico della città, tra Bourbon Street e Canal Street, che poco dopo le tre di notte un pick-up bianco arriva a tutta velocità falciando il maggiore numero di persone che stanno ancora celebrando il nuovo anno, residenti ma anche ospiti stranieri. I corpi volano in aria, le urla soffocano la musica dei locali, la gente scappa e si ripara come può. Sul terreno alla fine restano decine di persone. Il bilancio ancora provvisorio è di almeno 10 morti (15 secondo Abc News) e 35 feriti. Deceduto anche l'assalitore che, finita la sua folle corsa, ha sparato dall'auto con un fucile d'assalto ma è stato ucciso dagli agenti, due dei quali rimasti colpiti in modo non grave.

Le autorità hanno escluso fin dall'inizio che potesse trattarsi di un incidente, magari legato a uno stato di ubriachezza. Il governatore della Louisiana Jeff Landry ha evocato subito un "orribile atto di violenza", quindi la sindaca della città LaToya Cantrell e la soprintendente della polizia locale Anne Kirkpatrick hanno parlato esplicitamente di un "atto di terrorismo". Il killer, ha detto Kirkpatrick, ha mostrato un "comportamento molto intenzionale" e ha "tentato di investire il maggior numero di persone", era "fortemente determinato a causare la carneficina e il danno che ha fatto". Dopo che un agente dell'Fbi aveva creato confusione negando si trattasse di terrorismo, il Bureau ha confermato l'ipotesi più nefasta con una nota ufficiale.

Nel frattempo la polizia federale ha preso le redini delle indagini e ha isolato la zona disinnescando due ordigni improvvisati trovati nel pick-up, che se fossero esplosi avrebbero potuto provocare un bilancio ancora più pesante. Altre bombe rudimentali sono state scoperte nel quartiere francese.