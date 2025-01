Mafia: Corleone, CGIL ricorda Placido Rizzotto e Danilo Dolci nella sede della camera del lavoro

Ricorre oggi il 111° anniversario della nascita di Placido Rizzotto. Per l'occasione, alle 17, alla Camera del Lavoro di Corleone, sarà ricordato Placido Rizzotto insieme a Danilo Dolci. ''Danilo Dolci venne a Corleone sulle tracce di Placido Rizzotto - spiegano Caterina Pollichino, segretaria della Camera del Lavoro di Corleone e Dino Paternostro, responsabile del dipartimento Archivio e memoria storica della Cgil Palermo- E per ricostruire bene la vita e le battaglie di Placido, sequestrato e ucciso dalla mafia a soli 34 anni per le sue lotte per i diritti dei braccianti, intervistò l'anziano padre, Carmelo Rizzotto, e un amico di Rizzotto, Vincenzo Benigno''. Oggi alla Camera del Lavoro ''Placido Rizzotto'' a ricordare insieme Placido e Danilo e ci saranno i familiari di Rizzotto, Amico Dolci (figlio di Danilo), Giuseppe Maurizio Piscopo, autore del libro ''Ci hanno nascosto Danilo Dolci'' e l'antropologo Gianluca Cascio, che ha ricostruito con notizie e immagini la presenza della sede del Centro studi di Dolci a Corleone.