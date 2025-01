Salvo Sorbello: "Siracusa ricordi Paolo Ezechia Reale come merita"

Salvo Sorbello, già presidente di Progetto Siracusa, ricorda il leaer del Movimento, ad un anno dalla sua scomparsa. "Ricorre oggi il primo anniversario della prematura scomparsa di Ezechia Paolo Reale.

La sua è certamente una mancanza difficile da sopportare per la nostra Siracusa. Paolo Reale era una personalità che, sia nella sua professione sia nell’attività politica, si distingueva in ogni occasione per le sue indiscusse qualità, riconosciute anche dagli avversari. Siracusa sente l’assenza del suo impegno civico, rivolto solo ed esclusivamente al futuro della nostra società. Paolo era consapevole che non bisogna mai perdere di vista il bene comune, che è il bene di ciascuno e di tutti e non solo il bene di una parte, di chi si sente detentore del potere politico o economico.

Con l’appassionante avventura di Progetto Siracusa ho avuto l’onore di condividere con lui tante battaglie politiche, tutte condotte insieme, con spirito cooperativo ed ispirate sempre al conseguimento di risultati positivi per l’intera collettività, mettendo da parte interessi particolari. Siracusa ricordi Ezechia Paolo Reale come merita"