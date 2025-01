Acate, la banda cittadina e il coro polifonico insieme per il concerto dell'Epifania

Sarà un Concerto dell’Epifania un po’ speciale quello che si terrà lunedì 6 gennaio nella chiesa Madre di Acate, con inizio alle 19. Le due “storiche” istituzioni musicali del paese, la banda cittadina e il Coro Polifonico della Parrocchia San Nicolò di Bari si esibiranno assieme, per la prima volta, al chiuso.

Durante il periodo natalizio, negli anni scorsi e anche quest’anno, i due gruppi, diretti encomiabilmente dai maestri Aurora Muriana, Ottavio Baglio e Massimo Di Sabato, avevano improvvisato esecuzioni per le vie cittadine, ora invece, grazie alla disponibilità del parroco Mario Cascone “la grande occasione”.

Non hanno avuto tanto tempo per organizzare l’evento, ma è bastata la sola prova di qualche giorno fa per intendersi alla perfezione, scegliendo i brani da presentare agli spettatori, sicuramente tantissimi, che saranno presenti.

Il coro diretto da Aurora Muriana, composto da 26 elementi e 4 voci miste, è reduce dalla gratificante esperienza nella Cattedrale a Siracusa, dove ha animato la solenne celebrazione pontificale in onore di Santa Lucia del 22 dicembre, la Banda “Città di Acate”, il 18 settembre, invece, suonò in Piazza San Pietro all’udienza papale, portando i doni della comunità acatese.