Sindaca di Termini Imerese azzera la giunta: serve slancio

Giunta comunale azzerata a Termini Imerese, nel Palermitano. Ad annunciarlo con un post sui social è la stessa sindaca, Maria Terranova, spiegando che la decisione presa "non è stata facile". "In questi anni abbiamo raggiunto tanti risultati, frutto dell'impegno straordinario di una grande squadra. Abbiamo dato tutto quello che potevamo, risanando, progettando, facendo arrivare alla nostra Termini ingenti finanziamenti e mettendo in campo servizi e opere pubbliche che questa città non aveva mai visto in così poco tempo. Nonostante tutto, non posso e non voglio mentire a voi", scrive nel lungo post, rivolgendosi direttamente ai cittadini con "trasparenza e sincerità".

"In questi mesi si sono verificate alcune assenze tra i miei consiglieri comunali, che io stessa ho faticato a capire e che mi hanno seriamente messa in difficoltà - ricostruisce Terranova -. Nonostante i miei ripetuti appelli, le forze politiche e civiche che mi affiancano (e che sono ben rappresentate in Giunta attraverso gli assessori) non hanno mai seriamente affrontato il problema". Da qui la necessità di una riflessione "insieme alle forze della coalizione". "Sento il dovere di chiarire, di puntellare, di tracciare l'ultimo miglio che rimane - avverte la sindaca - e trovare, così, nuovo slancio nella consapevolezza che, per quanto difficile, questa è certamente un'occasione per ripartire con energia e coesione. Il mio impegno continuerà ad essere totale. E, proprio per questo, pretendo (e lo pretende la città) che anche tutta la mia squadra (assessori, consiglieri, forze politiche) sia disposta al medesimo sacrificio. Non accetterò impegni di minor valore da parte di nessuno perché ci aspetta un anno di durissimo lavoro e c'è assoluta necessità di uno sforzo unitario, scevro da egoismi di parte. Il tempo che verrà - conclude - sarà anche l'occasione per coinvolgere chi crede che il nostro lavoro debba andare ben oltre le appartenenze politiche, perché solo con il contributo di tutte le persone perbene di questa città possiamo continuare a costruire il futuro che meritiamo davvero".