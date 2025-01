Rugby, a Catania il 30° Memorial Maccarrone per ricordare Roberto "Roccia" scomparso nel 1994

Trent’anni e non sentirli! Sono infatti trascorsi tre decenni dalla prima edizione del Memorial Maccarrone nato su iniziativa del prof. Nino Puleo, figura cardine del rugby catanese e del Centro universitario sportivo etneo, per ricordare e onorare la scomparsa dell’architetto-rugbista (terza linea del Cus Catania) Roberto Maccarrone detto “Roccia”, venuto a mancare il 23 dicembre del 1994.

Il Memorial Maccarrone è diventato negli anni un tradizionale appuntamento goliardico-sportivo il cui interesse a carattere regionale è via via cresciuto vista anche la valenza sociale dei tantissimi progetti avviati in ambito oncologico.

La novità di questa 30° edizione è il torneo Seven Under 16 (in programma sabato 4 gennaio) con cinque squadre: Cus Catania, Ragusa, I Briganti, Amatori 1963 e Syrako. Si sfideranno sul campo regolamentare in un girone all’italiana, con partite da 7 minuti per tempo. Prima partita con inizio alle ore 10.00.

Saranno 72 gli atleti U16 pronti a dare il massimo per conquistare il trofeo del Memorial.

Dal punto di vista puramente tecnico, il torneo darà sicuramente degli spunti interessanti visto che questa categoria è oggetto di un focus particolare dell’attività rugbistica regionale.

Domenica 5 gennaio, sempre alla Cittadella universitaria ma con inizio alle ore 11.00, andrà in scena l’attesissimo e tradizionale match dei giocatori Old.

Ben 50 giocatori “veterani” nell’intramontabile sfida tra Cus 1 (capitanata da Angelo Grasso) e Cus A (capeggiata da Lorenzo Leonardi).

L’ingresso al pubblico è gratuito per entrambe le giornate di festa.