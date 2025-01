Vittoria, commerciante muore in ospedale dopo un pestaggio: è giallo

Giallo a Vittoria per la morte di Valentino Di Bona, 40 anni. L'uomo, commerciante, è deceduto all’ospedale Guzzardi dove era stato ricoverato la notte di San Silvestro. Secondo le prime risultanze delle indagini della Polizia, avrebbe subito un pestaggio vicino alla propria abitazione, riportando gravi ferite e la lesione della milza. Sottoposto a intervento chirurgico, l’uomo è morto oggi, 2 gennaio, per la gravità delle ferite riportate. La Procura di Ragusa disporrà l’autopsia per accertare la causa della morte ed eventuali lesioni interne che sarebbero state all'origine del decesso. I poliziotti hanno convocato al commissariato alcuni parenti del commerciante per chiarire i particolari di quello che si configura come un giallo. Diverse le persone con cui l’uomo aveva trascorso gli ultimi momenti e che sono stati sottoposti ad interrogatorio. Sono stati posti sotto sequestro i filmati delle telecamere di videosorveglianza in tutto il perimetro davanti all’ospedale e davanti alla casa dell'uomo.